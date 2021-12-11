Москва, 11 декабря, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина готова совершить свой первый космический полёт на корабле Crew Dragon по программе обмена России с США. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Кикина может осуществить свой первый космический полёт в 2022 году. Он добавил, что этот полёт может пройти по программе обмена с США, при которой американские астронавты получают места на российских кораблях, а российские космонавты — на американских.

«О своём полёте на американском корабле я узнала недавно от руководства и была приятно удивлена этому предложению. Очень хорошо отношусь к возможности осуществить свой первый полёт в космос по программе обмена», — прокомментировала Кикина.

В Роскосмосе добавили, что в настоящее время проходит согласование необходимых документов.

Анна Кикина в 2012 году стала победительницей открытого конкурса в отряд космонавтов России. В декабре 2014 года ей было присвоена квалификация «космонавт-испытатель».