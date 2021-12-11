Лондон, 11 декабря, 2021, 07:15 — ИА Регнум. «Группа семи» (G7) должна сформировать единую позицию против политики России в отношении Украины на предстоящих 11 и 12 декабря переговорах глав МИД стран, входящих в объединение. Об этом заявила журналистам министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«То, о чем пойдет речь на встрече G7 в эти выходные — это демонстрация единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что наша позиция против агрессии, против агрессии в отношении Украины будет исключительно сильна», — сказала она.

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В формате G7 встретятся главы внешнеполитических ведомств США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании. Ключевой темой этих встреч станет противодействие так называемой «российской угрозе» и «российскому вторжению». Встреча пройдёт в Ливерпуле.

Ранее Трасс сообщила, что уже проконсультировалась по вопросам проведения встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.