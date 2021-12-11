Екатеринбург, , 07:10 — REGNUM Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова не поддерживает повсеместное внедрение системы QR-кодов. Об этом она заявила журналистам.

Татьяна Мерзлякова Иван Абатуров

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Чиновница считает, что их не должно быть в общественном транспорте. По её мнению, если такую систему там введут, то движение транспорта замедлится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти освободили посетителей салонов связи от необходимости показывать такие коды.