Москва, , 07:08 — REGNUM Граждане, прибывшие из Южно-Африканской республики с выявленным заражением штаммом «Омикрон» были привиты от COVID-19 и болезнь у них протекает в лёгкой форме. Об этом 10 декабря рассказал глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

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Как уточнил специалист, госпитализированы на сегодняшний день два человека с «Омикроном», у них не наблюдается ничего серьёзного по клинике. Кроме того, Гинцбург отметила, что оба пациента были вакцинированы от коронавируса, течение болезни у них лёгкое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению профессора Сколтеха, в России значительно больше заражённых штаммом коронавируса «Омикрон», сем известно.

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