Уагадугу, 11 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Национальные войска Буркина-Фасо и Нигера заявили, что смогли ликвидировать около 100 террористов и арестовать еще 20 человек, подозреваемых в совершении терактов. Такие успехи были достигнуты в результате совместной операции, проводившейся с 25 ноября по 9 декабря текущего года на границе между двумя странами. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

Кроме того, вооруженные силы двух стран смогли сжечь два лагеря террористов в восточном районе Буркина-Фасо и на западе Нигера, а также конфисковать оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества у боевиков.

Для осуществления данной операции Буркина-Фасо и Нигер направили несколько своих сухопутных подразделений. Помимо этого, для оказания помощи сухопутным войскам на поле боя было выделено несколько единиц военной авиационной техники.

Вооруженные силы двух западноафриканских государств, все же, понесли небольшие потери. В ходе боевых действий на востоке Буркина-Фасо боевики убили четверых буркинийских военнослужащих, подорвав их самодельной бомбой. Кроме того, было ранено 13 солдат из обеих стран.

На протяжении уже долгих лет Буркина-Фасо и Нигер сталкиваются с набегами террористических группировок, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нападения боевиков унесли в обеих странах сотни жизней. Многие граждане этих государств были вынуждены покинуть свои дома.

Нарастающая нестабильность в регионе становится причиной усиливающегося общественного резонанса. Недавно такого рода волнения среди граждан привели к отставке премьер-министра Буркина-Фасо Рок Марка Кристиана Каборе и его правительства.

Помимо этого, с 21 по 27 ноября Буркина-Фасо участвовала в еще одной военной операции, объединив свои усилия с Кот-д'Ивуаром, Того и Ганой. Совместная антитеррористическая деятельность позволила задержать 304 лиц, причастных к совершению терактов, и изъять у них взрывные устройства.