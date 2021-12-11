Тирана, , 07:17 — REGNUM В Международном валютном фонде указали на феномен искусственного занижения цен в Албании. Поскольку рынок труда поделен между несколькими крупными компаниями, работники вынуждены соглашаться на более низкую заработную плату.

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Эксперты МВФ отмечают, что свыше 40% официально занятых в Албании работают в 1,4% компаний. Несмотря на то, что в 2021 году минимальная заработная плата в Албании была увеличена на 15%, она все еще является самой низкой в Европе (если не считать Косово) и составляет 248 евро или 30 тысяч лек.

В МВФ подчеркнули, что рост определенной законом минимальной заработной платы до уровня 40 тысяч лек почти не повредит свободе конкуренции, а дальнейшее повышение минимальной заработной платы должно сопровождаться решительными мерами по сокращению неформальной занятости.

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