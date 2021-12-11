Донецк, , 06:58 — REGNUM На западе Донецка погиб один военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР), пытаясь обезвредить боеприпас, сброшенный беспилотником «Октокоптер» украинских вооружённых сил. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Въезд в Донецк Алтай. Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

В оборонном ведомстве республики отметили, что снаряд был сброшен в жилом районе поселка шахты «Трудовская» Донецка. Его нашли местные жители, после чего на место прибыли военнослужащие Народной милиции.

«В ходе обезвреживания сброшенного боеприпаса неустановленного типа произошел его подрыв. В результате один военнослужащий погиб, а второй получил осколочные ранения», — говорится в сообщении.

В ДНР сообщили также, что преступление украинских боевиков не останется без внимания международных организаций — данные будут переданы их представителям и в Генеральную прокуратуру республики.

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