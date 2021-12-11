Москва, , 06:58 — REGNUM В субботу, 11 декабря, в Москве будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица, температура воздуха −13… −11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Выбор «ТАСС». «Зимние прогулки» — Работа Юлии Терехиной © Фотоконкурс «Планета Москва»

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В ночь на 12 декабря в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха −14… −12 °C.

Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с, ночью — 3−8 м/с. Атмосферное давление 761 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −14… −19 °C, днём. Ночью — −16… −11 °C.

В воскресенье, 12 декабря, днём в столице ожидается −5… −3 °C, по области −8… −3 °C. Облачно с прояснениями, по области местами небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −10… −5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлён в столице России и Московской области.

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