Владивосток, 11 декабря, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Два человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей во Владивостоке. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Приморскому краю.

ДТП

Авария произошла в ночь с 10 на 11 декабря около 03:00 (20:00 мск 10 декабря) на улице Новоивановская. По предварительным данным, водитель внедорожника Subaru Forester, двигаясь со стороны улицы Светланская в направлении Калинина, потерял управление автомобилем. Внедорожник выехал за пределы проезжей части и столкнулся с автомобилем Honda Odyssey. При этом второй автомобиль был припаркован с соблюдением требований ПДД.

В результате ДТП на месте происшествия погибли два человека. Один человек пострадал и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

По факту аварии сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

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