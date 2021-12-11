Дакар, 11 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Вратарь английского футбольного клуба «Челси» Эдуар Менди был признан лучшим сенегальским игроком 2021 года. Об этом пишет танзанийская газета Mtanzania.

Решение было принято на основе голосования, проводившегося среди спортивных журналистов из Сенегала. По итогам опроса, Менди, объявленный ранее лучшим вратарем Лиги чемпионов УЕФА, значительно обгнал своих земляков Садио Мане (играет за «Ливерпуль») и Исмаилу Сарра (нападающий футбольного клуба «Уотфорд») по количеству отданных голосов. Вратарь «Челси» набрал 321 голос. Вслед за ним идет Мане, получивший 99 голосов, а на третьем месте оказался Сарр с результатом в 61 голос.

Присуждение сенегальскому футболисту звания лучшего игрока Сенегала 2021 года произошло за месяц до начала Кубка африканских наций, который пройдет в начале 2022 года в Камеруне. В Кубке африканских наций 2019-го года Сенегалу удалось дойти до финала чемпионата, однако западноафриканская страна проиграла Алжиру со счетом 0−1. Ожидается, что присвоенный Менде новый титул станет для него мотивационным стимулом на предстоящих соревнованиях.