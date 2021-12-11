Тирана, 11 декабря, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В албанском городе Влёра запретили выход в море рыболовных судов из-за погодных условий. Шторм и ветер скоростью до 75 километров в час мешает пришвартовываться судам.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, высота снежного покрова в горах на этих выходных может достичь 50 см, а на следующей неделе во всей стране предрекают «сибирские морозы» до — 10 °C.

Напомним, ранее на судне, направляющемся из Албании в Измир, было обнаружено 1,5 тонны наркотика.