Буэнос-Айрес, 11 декабря, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксированы на территории Аргентины, сообщает Геологическая служба США.

Smchealth.org Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 103 километрах к западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 194,4 километра. По предварительным данным, пострадавших или повреждений инфраструктуры не фиксировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря пять землетрясений произошло на испанском острове Пальма. Магнитуда мощнейших из них составляла 3,4. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.