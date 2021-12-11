Додома, , 08:33 — REGNUM Президент Объединенной Республики Танзании Самия Сулуху Хасан заявила, что средний годовой доход на душу населения достиг отметки в 2 653 790 танзанийских шиллингов (1152 доллара США). Об этом пишет газета Habari Leo.

Выступая с Посланием народу, глава Танзании отметила, что уровень доходов граждан значительно вырос с 1961 года, когда годовой доход на душу составлял всего 776 танзанийских шиллингов.

«Это повышает наш статус в глазах международного сообщества и снимает представление о нас как о слабой стране», — подчеркнула Самиа.

По словам президента, 60 лет независимости материковой части Танзании внесли свой вклад в развитие страны. Среди основных достижений были упомянуты сохранение независимости и прежних границ, укрепление национального единства и солидарности, рост экономики, сокращение бедности и упрочнение принципов демократии.