Варшава, 11 декабря, 2021, 06:37 — ИА Регнум. России следует определиться, хочет ли она быть с Европой или против неё, заявил 10 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica.

Securityconference.de Матеуш Моравецкий

По его словам, европейские лидеры не хотят конфликта с Россией, но и не могут позволить угроз и шантажа в свой адрес, когда речь заходит об энергетике. Поэтому время уступок закончилось, считает Моравецкий.

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — сказал он.

В интервью Моравецкий заявил также, что разочарован переговорами президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, поскольку их результатом не стало введение новых санкций против «Северного потока — 2» как «символа имперской политики Кремля».

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