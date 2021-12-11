Кемерово, 11 декабря, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате обрушения на небольшом участке горных выработок на Таштагольском железном руднике в Кемеровской области. Об этом 11 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

В шахте

Инцидент произошёл в ночь с 9 на 10 декабря. Под локальное обрушение попали трое рабочих, они были госпитализированы. Остальные горнорабочие, находившиеся в это же время в шахте, не пострадали. Все шахтёры были экстренно эвакуированы.

Причиной обрушения ряд СМИ региона назвал землетрясение. По данным Единой геофизической службы СО РАН, в Кузбассе действительно было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,9. Обычно такие землетрясения локальны, носят техногенный характер и связаны с проведением взрывов при разработке шахты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели шахтёра на «Кедровском угольном разрезе» в Кемеровской области.