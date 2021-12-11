Тирана, 11 декабря, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Президент Албании Илир Мета 10 декабря прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook сообщение о том, что в турецком Измире были конфискованы полторы тонны гашиша из Албании.

(сс) oscepa Илир Мета

По словам политика, это почти что большой объем наркотиков из Албании, изъятый в Турции на море.

Политик подчеркнул, что в стране по-прежнему ведется активное производство гашиша, в том числе новой разновидности skunk, и призвал правительство и правоохранительные органы более активно бороться с наркотрафиком и организованной преступностью.