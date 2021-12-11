Париж, 11 декабря, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря сообщил о намерении провести межправительственную конференцию, посвященную расширению на Западные Балканы, после перехода председательства в Евросоюзе к Франции.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, пресс-конференция должна состояться после 1 января.

Эммануэль Макрон

Западные Балканы — это наши ближайшие соседи. В июне мы проведем конференцию для Западных Балкан, поскольку это больше, чем дружба, они в сердце Европы. Достаточно посмотреть на карту и вспомнить нашу историю.