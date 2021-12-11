Оренбург, 11 декабря, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Координатор проекта ОНФ«За честные закупки» в Оренбургской области Дмитрий Болдырев считает, что с помощью введения штрафных санкций для арендодателей жилья, которые уходят от налогов, власти пытаются решить только один вопрос — пополнение бюджета. Такое мнение эксперт выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Мне кажется, что таким образом стараются решить только один вопрос, пополнение бюджета за счёт легализации данного рынка и штрафов. Данный закон должен побудить тех кто сдаёт в наём собственность, зарегистрироваться как самозанятые и платить налоги. Государство в очередной раз намерено установить тотальный контроль за рынком аренды. Но как всегда сработает правило: «строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения»», — отметил Дмитрий Болдырев.

По его словам, тому есть масса ярких примеров, это и оборот алкогольной продукции, и другие рынки.

«Мне кажется одними репрессивными законами не удастся побудить граждан быть ответственными налогоплательщиками, ведь на каждую законодательную инициативу, народ найдёт лазейку», — резюмировал он.

Напомним, Минстрой РФ разработал законопроект, речь в котором идет о штрафах для физических и юридических лиц, если они своевременно не внесут данные о сдаче недвижимости в аренду в специальное онлайн-приложение.