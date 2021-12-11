Куала-Лумпур, , 06:17 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 44 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории достигло 30 831. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 5058 носителей SARS-CoV-2. При этом 17 из них прибыли в королевство из-за границы. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 683 523 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 60 873 активных случая заболевания COVID-19. При этом 393 пациента находятся в палатах реанимации, из них 212 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.