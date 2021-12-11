Вашингтон, , 06:15 — REGNUM Ситуация с Ираном, палестино-израильское урегулирование и развитие отношений между двумя странами стали главными темами телефонного разговора, который 10 декабря провели госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Яир Лапид Government Press Office (Israel)

пресс-служба Госдепа США «Обсудили ряд тем, включая важность двусторонних отношений США и Израиля, палестино-израильские вопросы и события в регионе, такие как наша общая убеждённость в том, что нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие».

Напомним, что Блинкен проводит со своими коллегами серию обсуждений ключевых международных проблем в преддверии «министерской» встречи, которую главы внешнеполитических ведомств стран семёрки проведут в Ливерпуле (Великобритания) с 11 по 12 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен и новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле обсудили ситуацию между Россией и Украиной.

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