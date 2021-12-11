Хабаровск, , 06:14 — REGNUM Обвинительный приговор вынес суд мужчине, 18 раз сообщавшем о заложенной бомбе в аэропорту города Хабаровска. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) (сс) Zakhramiri

Было установлено, что неоднократно судимый житель Республики Коми неоднократно направлял на адрес электронной почты Хабаровского международного аэропорта имени Геннадия Невельского заведомо ложные сообщения о готовящихся актах терроризма. В частности, мужчина сообщал о минировании воздушных судов и здания аэропорта.

Всего в течение июля, августа и в сентябре мужчина сообщил 18 раз о заложенных в аэропорту взрывных устройствах. При этом злоумышленник использовал приложение, позволяющее скрыть адрес отправителя почты. Личность правонарушителя была установлена сотрудниками ФСБ. Мужчина был задержан в Республике Коми и доставлен в Хабаровск, где ему пришлось участвовать в заседании суда по делу о ложном минировании.

Злоумышленник был приговорён к четырем годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, с него были взысканы три миллиона рублей в качестве ущерба, нанесённого Хабаровскому аэропорту, авиакомпаниям и службам экстренного реагирования.

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