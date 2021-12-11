Хабаровск, 11 декабря 2021, 06:14 — REGNUM Обвинительный приговор вынес суд мужчине, 18 раз сообщавшем о заложенной бомбе в аэропорту города Хабаровска. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Было установлено, что неоднократно судимый житель Республики Коми неоднократно направлял на адрес электронной почты Хабаровского международного аэропорта имени Геннадия Невельского заведомо ложные сообщения о готовящихся актах терроризма. В частности, мужчина сообщал о минировании воздушных судов и здания аэропорта.
Всего в течение июля, августа и в сентябре мужчина сообщил 18 раз о заложенных в аэропорту взрывных устройствах. При этом злоумышленник использовал приложение, позволяющее скрыть адрес отправителя почты. Личность правонарушителя была установлена сотрудниками ФСБ. Мужчина был задержан в Республике Коми и доставлен в Хабаровск, где ему пришлось участвовать в заседании суда по делу о ложном минировании.
Злоумышленник был приговорён к четырем годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, с него были взысканы три миллиона рублей в качестве ущерба, нанесённого Хабаровскому аэропорту, авиакомпаниям и службам экстренного реагирования.
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