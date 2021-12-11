Тирана, 11 декабря, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Бывший президент и премьер-министр Албании Сали Бериша 10 декабря раскрыл свой план смещения Люльзима Баши с поста главы Демократической партии.

Antje Wildgrube Сали Бериша

В пресс-конференции для Opinion политик рассказал, что намерен создать комиссию по надзору на собранном им на неделю раньше установленного Башей срока собрании партийного совета, 11 декабря. Эта комиссия должны внести изменения в устав партии и немедленно исключить Башу из партии за его нарушение.

Напомним, Сали Бериша был признан Государственным департаментом США персоной нон-грата за причастность к коррупции в особо крупном масштабе.