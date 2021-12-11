Сингапур, , 06:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Сингапура одобрило проведение вакцинации против коронавирусной инфекции детей возрастом от пяти до одиннадцати лет американскими препаратами от корпорации Pfizer, сообщает газета The Straits Times.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19 одобрила рекомендации экспертного комитета по вакцинации принять препарат для иммунизации детей этой возрастной группы», — заявили в ведомстве.

По планам минздрава Сингапура, прививать детей начнут в конце декабря 2021 года. При этом эксперты ведомства утверждают, что якобы вакцинация несовершеннолетних несет больше преимуществ нежели рисков. Согласно планам ведомства, детей будут прививать двумя дозами препарата с интервалом в 21 день.

Отметим, что к настоящему времени в Сингапуре полностью прошли вакцинацию от COVID-19 не менее 87% жителей.