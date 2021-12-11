Афины , 11 декабря, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Семеро албанцев содержатся в заключении в греческой тюрьме в городе Патра. Об этом 10 декабря сообщило албанское оппозиционное СМИ Lapsi.

Дарья Драй ИА REGNUM Заключенные

Всего в 34 греческих тюрьмах содержатся 1645 албанцев. С момента истечения сроков указанных заключенных прошло от 10 до 24 месяцев.

Албанские журналисты обвиняют в незаконном удержании за решеткой руководство тюрьмы. Заявляется, что один из семи заключенных уже подписал документ об освобождении, но до сих пор не получил его от тюремного секретаря.