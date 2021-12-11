Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле (Великобритания) 10 декабря обсудили ситуацию между Россией и Украиной. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Анналена Бербок Olaf Kosinsky

Нед Прайс «Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на полях G7, чтобы обсудить агрессию России в отношении Украины, климатическое сотрудничество и приоритеты председательства Германии в G7 в 2022 году».

Напомним, что руководители внешнеполитических ведомств стран семёрки проведут свою «министерскую» встречу с 11 по 12 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Украине стала одной из тем состоявшейся в британском в Ливерпуле встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

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