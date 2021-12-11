Бразилиа, , 05:18 — REGNUM Приговор был вынесен четырём фигурантам дела о пожаре в ночном клубе, в результате которого погибли 242 человека в Бразилии. Об этом 11 декабря сообщает телеканал Globo.

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Следствие по делу о пожаре длилось почти девять лет, по итогам десяти дней судебного заседания виновными по делу о гибели в ночном клубе 242 человек были признаны двое владельцев ночного клуба, а также участник и администратор выступавшей в тот вечер с концертом группы. Суд присяжных бразильского Порту-Алегри назначил 19 лет и 22 года заключения владельцам клуба и по 18 лет тюремного срока получили администратор и участник приглашённого в клуб коллектива.

Пожар в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны, произошёл в 2013 году 27 января около 03:00 по местному времени. По словам очевидцев, в клубе загорелся потолок в результате файершоу, которое устроила выступавшая группа музыкантов. От искр загорелась изоляция на потолке, в заполненном людьми клубе началась давка и паника. По разным данным, в момент возгорания в клубе находилось от 500 до двух тысяч человек.

Трагедия в ночном клубе Kiss стала вторым крупнейшим по числе жертв подобным событием в истории Бразилии. Предыдущая произошла в 1961 году в цирке города Нитерой в штате Рио-де-Жанейро. Во время пожара, охватившего здание, погибли 503 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара, приведшего к взрыву на складе с оружием в лагере беженцев в Ливане.

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