Москва, , 04:49 — REGNUM Закрытие воздушных границ с Южно-Африканской Республикой (ЮАР) может стать оправданной и действенной мерой в борьбе с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 10 декабря сообщил профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как пояснил специалист, на ранней стадии появления штамма коронавируса «Омикрон» закрытие границ является эффективной мерой. В настоящее время, когда точно неизвестно число заражённых новым штаммом, закрытие границ с ЮАР является оправданной мерой.

Как только в России появятся пациенты, заражённые штаммом «Омикрон» внутри страны, закрытие границ уже не будет эффективным. По мнению Базыкина, любые меры, помогающие прервать цепочку заражений, нужны, чтобы «сбить» эпидемию. Специалист отметил, что если подтвердятся «неприятные оценки», данные «Омикрону», то на каком-то этапе придётся вновь вводить локдаун.

Кроме того, профессор отметил, что распространение нового штамма в ЮАР происходит на фоне «Дельты». Переболевшие «Дельтой» заражаются «Омикроном» значительно чаще, чем повторно той же «Дельтой». То есть, люди, переболевшие «Дельтой» являются своего рода пастбищем для «Омикрона», на котором он может питаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Центре имени Гамалеи собрали конструкцию вакцины против штамма коронавируса «Омикрон».

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