Кабул, 11 декабря, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Не менее двух человек погибли в результате взрыва, прогремевшего 10 декабря в районе Даште-Барчи на западе афганской столицы Кабула. Об этом сообщило издание Etilaat Roz со ссылкой на министерство внутренних дел Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Инцидент произошел у входа в мечеть Шехид-Мазари. В результате взрыва также пострадали три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря возле автобусной остановки в западной части Кабула на мине подорвался автомобиль Toyota Town Ace. Находившиеся внутри микроавтобуса лица погибли.