Вашингтон, 11 декабря, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Сумму в размере около $3 млрд собирается инвестировать в производство автомобилей с электродвигателем в штате Мичиган (США) американская компания General Motors, 10 декабря сообщило издание The Wall Street Journal.

CoolKid1993 General Motors

Так, в пригороде Детройта корпорация планирует построить за $2 млрд завод по сборке электрических пикапов. Кроме того, автопроизводитель намерен открыть совместное с компанией LG Energy Solution предприятие по производству деталей аккумуляторов, которое будет располагаться в городе Лансинг.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Bloomberg распространило информацию о том, что американская компания Apple собирается выпустить в 2025 году первый беспилотный электромобиль.