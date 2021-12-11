Мурманск, 11 декабря, 2021, 04:23 — ИА Регнум. На большом гидрографическом катере (БГК) «Григорий Шадрин» 10 декабря был поднят флаг ВМФ России, торжественная церемония принятия судна в состав гидрографической службы Северного флота (СФ) прошла в гарнизоне гидрографов в Мишуково (Мурманская область). Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Мурманский Вестник Спуск на воду большого гидрографического катера «Григорий Шадрин»

пресс-служба СФ «В торжественной церемонии приняли участие офицеры гидрографической службы флота во главе с начальником, капитаном первого ранга Александром Лозюком и представители управления навигации и океанографии Минобороны России».

Почётное право поднять флаг на новом судне было предоставлено капитану «Григория Шадрина» Александру Прудкию.

Закладка БГК «Григорий Шадрин» состоялась 24 августа 2020 года на судостроительном производстве АО «КАМПО», размещённом в Подмосковье. Катер стал третьим модульным судном проекта 23 370 Г, построенным для ВМФ России. Первый катер серии «Михаил Казанский» был построен для Балтийского флота, а второй — «Александр Фирсов» — уже несёт гидрографическую службу на Черноморском флоте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске в июле спустили на воду большой гидрографический катер «Григорий Шадрин». После достройки были проведены его ходовые испытания, которые успешно завершились в начале декабря подписанием приёмного акта.