Тегеран, , 08:40 — REGNUM 10 декабря официальный представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что попытка британских законодателей ввести санкции в отношении трех иранских граждан будет неконструктивной мерой, которая еще больше осложнит ситуацию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Мы следим за внутренними дебатами между членами британского парламента по поводу предложения депутата добавить имена трех соотечественников-иранцев в список санкций из-за нарушения прав человека в этой стране», — заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против наших соотечественников-иранцев», — отметил иранский представитель.

Дипломат также сообщил:

«Британское правительство, безусловно, поймет, что любые неконструктивные действия в отношении этого дела и подобных случаев не только контрпродуктивны, но и напрямую осложнят ситуацию и существующие проблемы».