Тегеран, 11 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. 10 декабря исполнительный директор департамента министерства иностранных дел Ирана по делам Евразии Али Реза Агигян заявил во время конференции по теме «Механизм 3+3 на Кавказе», что Тегеран выступает за уважение территориальной целостности стран региона и предотвращение любых геополитических изменений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Агигян отметил, что Иран поддерживает формат 3+3 и региональное сотрудничество, особенно в экономической, торговой, транспортной и транзитной областях. Он также подчеркнул, что формат «3+3» полностью соответствует региональной политике Ирана.

«Иран считает, что региональные проблемы и вызовы должны решаться государствами региона без какого-либо вмешательства со стороны», — заявил иранский дипломат.

Платформа сотрудничества «3+3» по урегулированию проблем в Закавказье обсуждалась на специальной конференции в Москве в присутствии заместителей министров иностранных дел Ирана, Азербайджана, Армении, России и Турции. Мероприятие планируется проводить ежегодно.