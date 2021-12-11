Тегеран, , 08:33 — REGNUM 10 декабря спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Встреча, на которой также присутствовал спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, состоялась в кулуарах заседания Парламентского союза государств-членов ОИС (PUIC) в Стамбуле.

Эрдоган выразил надежду, что переговоры в Вене (Австрия) между Ираном и другими участниками ядерной сделки 2015 года по снятию санкций завершатся справедливым образом. Он также призвал международные организации помочь иранским властям в размещении афганских беженцев, бежавших в Иран в результате недавнего кризиса в стране.

Президент Турции выразил надежду, что в ближайшем будущем сможет посетить Иран с государственным визитом.

В свою очередь, Калибаф отметил, что всеобъемлющий документ о сотрудничестве между Ираном и Турцией, который находится в процессе доработки, символизирует серьезную решимость двух стран расширять связи.

Он подчеркнул поддержку Ираном формата «3+3» в Закавказье и заявил, что соседние страны должны иметь хорошие связи друг с другом с целью поддержания стабильности, мира и безопасности в регионе.