Тегеран, 11 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. 10 декабря главный представитель Ирана на переговорах в Вене по снятию санкций раскритиковал несерьезность, проявленную некоторыми участниками ядерной сделки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Багери Кани заявил журналистам, что он отменил многие встречи для участия в переговорах в Вене, и это свидетельствует о решимости Ирана на переговорах решить существующие вопросы и проблемы.

«Посмотрите, кто отменил запланированные встречи и остался здесь [в Вене], а кто предпочел покинуть стол переговоров», — заявил Багери Кани. Он также отметил, что обсуждение предложенных Ираном проектов 9 декабря.

Переговоры в австрийской столице, которые были приостановлены более чем на пять месяцев из-за смены власти в Иране после президентских выборов 20 июня, возобновились на прошлой неделе.

Иранская делегация осталась в Вене, в то время как команды других участников СВПД вернулись в столицы для консультаций по предложенным инициативам Исламской Республики.