Тегеран, , 08:28 — REGNUM Поскольку Пакистан открыл неофициальный пограничный терминал с Исламской Республикой Иран для облегчения местной торговли и передвижения жителей приграничных районов двух стран, члены постоянного комитета по торговле в настоящий момент работают над вопросом по внедрению бартерного механизма торговли с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Члены постоянного комитета Сената по торговле посетили Кветту по указанию председателя Мухаммеда Садика Санджрани для рассмотрения вопросов бартерной торговли через Белуджистан.

Визит совпадает с открытием нового неофициального пограничного пункта с целью облегчения передвижения жителей приграничных районов по обе стороны границы и поддержания торговли между Ираном и Пакистаном.

Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Кветте заявляет, что недавно открытый Пакистаном терминал был открыт в связи с требованием жителей приграничных районов на пакистанской стороне.

В заявлении секретариата Сената отмечается, что на следующей неделе в Кветте состоится специальное заседание комитета для решения вопросов, связанных с приграничной торговлей. На встрече будут рассмотрены вопросы бартерной торговли и другие вопросы, связанные с приграничной торговлей с Ираном.

«Содействие бартерной торговле и расширение приграничных отношений между Ираном и Пакистаном включены в повестку дня комитета по торговле. В этой связи будут рассмотрены предложения Торговой палаты Кветты и других специализированных учреждений», — говорится в сообщении.