Тегеран, , 08:26 — REGNUM 10 декабря спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что законодательный орган и правительство Ирана уделяют приоритетное внимание расширению связей с соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Калибаф выступил на встрече с турецкими бизнесменами и инвесторами в кулуарах заседания Парламентского союза Организации исламских стран (PUIC) в Стамбуле.

На встрече руководители холдинговых компаний и инвесторы из Турции обсудили вопросы и проблемы при реализации торговли с Ираном и представили свои предложения по расширению инвестиций в страну.

Иранский спикер заявил, что парламент и правительство Ирана серьезно настроены на расширение торговых связей с соседними странами, при этом власти планируют продолжать двустороннюю торговлю с соседями даже после снятия санкций с Исламской Республики.

Калибаф также подчеркнул, что в Седьмой план развития Ирана были включены некоторые меры, которые будут способствовать расширению экономических связей. Кроме того, он рекомендовал турецким экономическим агентам решать вопросы через парламентские группы дружбы.