Тегеран, 11 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. 10 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что участники ядерной сделки 2015 года находятся в Вене, чтобы достичь выгодной сделки по итогам столько продолжительных переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Западные стороны должны знать, что за последние восемь лет было проведено предостаточно переговоров. Участники дали обещания, однако не выполнили ни одно из них», — написал Амирабдоллахиан в своем посте в Instagram.

«Но сегодня пришло время действовать, и мы пытаемся достичь серьезной, взаимовыгодной сделки», — отметил министр иностранных дел.

Иранский высокопоставленный дипломат также заявил, что ядерная программа Ирана имеет исключительно мирный характер, при этом решение предполагаемых проблем на переговорах в первую очередь связано с полным снятием санкций против иранского народа.

«Хотя мы сомневаемся, что западная сторона была в принципе готова снять санкции или стремится в одностороннем порядке решить свои собственные проблемы, если европейские участники продолжат переговоры с конструктивной инициативой и идеями, мы, безусловно, увидим небывалый прогресс в переговорах», — подчеркнул Амирабдоллахиан.

Иран и другие участники СВПД, а именно Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания, находятся в Вене (Австрия) для переговоров по достижению соглашения об отмене санкций США против Исламской Республики.