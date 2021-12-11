Нью-Йорк, США, 11 декабря, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 декабря — последнего рабочего дня недели — ростом на фоне совпадения объявленных макропоказателей американской экономики (инфляция) с ожидаемыми. Больше других прибавил S&P 500.

Инфляция

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 216,30 пункта (0,60%), до уровня 35 970,99 пункта. S&P 500 подорожал на 44,57 пункта (0,95%), до уровня 4712,02 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 113,23 пункта (0,73%), до уровня 15 630,60 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,01 (1,42%), до уровня $71,95 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 декабря снижением на фоне неопределённости с новым штаммом коронавируса и макроданных по американской экономике.