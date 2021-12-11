Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Выходец из Саудовской Аравии, подозреваемый в Соединенных Штатах в поддержке террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признал свою вину в распространении пропаганды, сообщает пресс-служба минюста США.

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«Гражданин Канады саудовского происхождения признал вину в повлекшем смерть сговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации», — заявили в ведомстве.

Минюст США утверждает, что подозреваемый Мухаммед Халифа участвовал в создании и распространении пропаганды террористов на Западе. В частности, он занимался англоязычной агитацией для распространения в западных странах. Таким способом террористы намеревались вербовать новых членов экстремистских организаций.

Также, по данным американских властей, Халифа принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. Его захватили курдские отряды в начале 2019 года.