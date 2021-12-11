Москва, , 03:53 — REGNUM Конструкцию вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» собрали специалисты в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом 10 декабря сообщил директор центра Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

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Учёный уточнил, что вакцина сделана, как и для других штаммов коронавируса, но оснований для изменений уже существующей вакцины пока нет.

Как пояснил Гинцбург, Центр имени Гамалеи «подстраивает» вакцину от COVID-19 под каждый из вариантов коронавируса. Эти препараты не тиражируются массово, а хранятся в НИЦ имени Гамалеи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению эксперта, случаев заражения штаммом «омикрон» в России гораздо больше, чем два, о которых известно.

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