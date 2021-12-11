Вашингтон, 11 декабря, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Средства в размере $280 млн, которые предназначались для помощи Афганистану, но были заморожены Всемирным банком, планируется направить на другие цели. Об этом финансовая организация сообщила 10 декабря на своем сайте.

Shiny Things Всемирный банк

Так, до конца декабря 2021 года $180 млн из указанной суммы передадут Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) для обеспечения продовольствием около 2,7 млн человек. Еще $100 млн получит Детский фонд ООН (UNICEF) для оказания медпомощи 12,5 млн пациентов и вакцинации 1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк приостановил все операции в Афганистане в конце августа, после того, как в республике захватило власть радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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