Вашингтон, 11 декабря, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 10 декабря подписал законопроект об упрощённой процедуре повышения лимита американского госдолга, ранее одобренный Конгрессом. Об этом Байден сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Джо Байден

Джо Байден «Я только что подписал законопроект об ускоренной процедуре повышения нашего лимита долга».

Теперь обе палаты Конгресса США в самое ближайшее время смогут провести голосования по основному законопроекту о повышении потолка госдолга. Для его принятия в данном конкретном случае будет достаточно простого большинства голосов, котором демократы располагают как в нижней палате, так и в Сенате.

Напомним, что к концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года. 14 октября Байден утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что позволяло покрывать госрасходы до 3 декабря. В сентябре нижняя палата Конгресса одобрила приостановку действия лимита государственного долга на срок до 16 декабря 2022 года, но его принятие Сенатом в предложенном виде оказалось заблокировано из-за противодействия республиканцев.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее призвала Конгресс одобрить законопроект о лимите госдолга до 15 декабря, а двухпартийный аналитический центр предупредил, что у правительства США уже к концу текущего года могут закончиться средства, что вызовет беспрецедентный дефолт, несущий угрозу не только для страны, но и для мировой финансовой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США 9 декабря одобрил законодательную инициативу, позволяющую провести утверждение повышения потолка госдолга по упрощённой процедуре.