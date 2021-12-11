Мурманск, 11 декабря, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Окончательные сроки возвращения атомной подлодки «Самара» проекта 971 «Щука-Б» в состав Тихоокеанского флота после прохождения ремонта и модернизации пока еще не известны, рассказали в военно-промышленном комплексе.

Joinindiannavy.gov.ru Подводная лодка

«После доставки в Центр судоремонта «Звездочка» и начавшегося там ремонта с модернизацией с АПЛ «Самара» было снято много оборудования. Сейчас ожидается заключение дополнительного соглашения о его замене. Лишь затем можно будет говорить о сроках завершения работ», — приводит слова источника ТАСС.

Официальных подтверждений этих сведений пока не поступало.

Напомним, что атомные подводные лодки проекта 971 «Самара» и «Братск» отправились на ремонт и модернизацию в 2020 году. Работы ведутся на заводе «Звездочка»

Как сообщало ИА REGNUM, атомная подводная лодка «Леопард» проекта 971 «Щука-Б» выйдет на испытания после модернизации и ремонта в 2022 году. Предполагается, что субмарина будет оснащена новыми крылатыми ракетами «Калибр».