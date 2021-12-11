Москва, , 03:26 — REGNUM Число заразившихся штаммом «Омикрон» в России на сегодняшний день гораздо больше, чем два человека, о которых уже известно. Такое заявление сделал 10 декабря основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в беседе с ТАСС.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Учёный пояснил, что в России определить штамм коронавируса «Омикрон» возможно лишь при помощи сиквенса, а это достаточно трудоёмкий и длительный процесс. Поэтому далеко не все пробы проверяются этим способом. Исаев отметил, что хотя из десяти положительных ПЦР-тестов, которые были сделаны пассажирам, прилетевшим из ЮАР, лишь в двух был выявлен штамм «Омикрон», но вполне может оказаться, что «Омикроном» были заражены все десять пассажиров с положительными ПЦР-тестами.

Исаев уточнил, что Россия сейчас находится на одном из последних мест в мире по соотношению между взятыми ПЦР-тестами и сиквенсами. Это позволяет сделать предположение, что заразившихся новым штаммом коронавируса в стране сейчас гораздо больше, чем два случая.

Также специалист пояснил, что на сегодняшний день сложно прогнозировать, как себя поведёт штамм «Омикрон» в России. На скорость его распространения может повлиять климат и возрастная структура населения, отличные от стран Африки. При этом Исаев указал, что и в ЮАР и в Великобритании количество госпитализаций с выявленным новым штаммом возрастает по экспоненте, поэтому такую же картину можно предположить и в России.

Напомним, первые два случая заражения штаммом «Омикрон» были выявлены в России 6 декабря у граждан, прибывших из ЮАР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специальный борт МЧС России с мобильной лабораторией Роспотребнадзора вылетел в ЮАР.

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