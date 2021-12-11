Минск, , 03:14 — REGNUM Национальный статистический комитет Белоруссии сообщил 10 ноября, что индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре по сравнению с октябрём прибавил 5%, а с декабрём 2020 года — 9%. Согласно утверждённому Александром Лукашенко официальному прогнозу, в 2021 году инфляция не должна была превысить 5%.

Инфляция josep salvia i boté

«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. — 109,1%», — сказано в официальном сообщении Белстата.

Согласно опубликованным данным, рост инфляции с начала года на 9% обусловлен повышением цен на продовольствие на 10%, на непродовольственные товары — на 9,6%, на услуги — на 6,6%.

По сравнению ноября 2021 года с таким же прошлогодним месяцем инфляция прибавила 10,3%. В частности, на 11,8% подняты цены на продтовары, на 10,1% — на непродовольственные товары и на 8,4% — на услуги.

Повышение потребительских цен за январь-ноябрь 2021 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом составило 9,4%. В частности, на 9,2% подняты цены на продтовары, на 10,3% — на непродовольственные товары и на 8,7% — на услуги.

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Напомним, 22 декабря 2020 года Александр Лукашенко подписал два указа — №480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год» и №481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год». В обоих президентских указах утверждается, что по итогам нынешнего года индекс потребительских цен (инфляция) не должен превысить 5%. По факту официальный прогноз был досрочно провален — как и многие другие официальные прогнозы, несостоятельность которых независимые эксперты и международные организации констатировали ещё в период подписания.

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