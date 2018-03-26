Минск, 11 декабря, 2021, 03:12 — ИА Регнум. «Убийство Советского Союза — это преступление не только против многонационального советского народа, но и всего человечества. Последствия этой трагедии планетарного масштаба до сих порнегативно сказываются на всем мировом хозяйстве и международных отношениях, усиливая кризис всей мировой системы империализма», — констатировали в своём обращении лидеры левопатриотических общественных объединений Белоруссии из Координационного совета «Единство».

Руководители СССР

Поводом для обращения стало 30-летие подписания «преступных Беловежских соглашений» и 22-я годовщина подписания в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. По мнению председателя «Республиканского гражданского комитета патриотического общественного объединения «Отечество» Василия Зеликова и лидеров других НГО, СНГ не идёт ни в какое сравнение с СССР.

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«Созданное при подписании в Вискулях аморфное образование под названием Содружество Независимых Государств так и не достигло объявленных подписантами целей. Эта была пустышка, подсунутая советским людям, чтобы сбить их с толку и не допустить протестов патриотов, верных Советской Родине, — констатировали представители белорусской общественности. — Трагедия усугубляется тем, что многие бывшие советские республики, ранее находившиеся в одном государстве, теперь противопоставлены друг другу. Находясь в разных военных блоках, они или уже успели повоевать между собой, или готовы принять участие в развязывании новой мировой войныс применением оружия массового поражения, что грозит уничтожением человечества».

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В документе сказано: «Мы, руководители общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «Единство», в связи трагическими событиями в истории нашей Советской Родины, которые произошли 30 лет назад, заявляем, что трудовой народ Белоруссии желает смыть с республики позор Вискулей, где в декабре 1991 года было совершено преступление века. Подписанты Беловежского соглашения, поправшие волю советских людей, ранее осужденные рядом народных трибуналов, должны быть осуждены и де-юре как государственные преступники и понести суровое наказание».

«Предателей Советской Родины — к суду народов! Союзу Советских Социалистических Республик быть!», — утверждают подписанты обращения.