Москва, , 02:58 — REGNUM Продовольствие и предметы первой необходимости будут доставлены в сирийскую провинцию Идлиб с помощью второго внутреннего гуманитарного конвоя ООН, который отправили в Идлибскую зону деэскалации 9 декабря. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Груз, который собирали при участии Всемирной продовольственной программы ООН, Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и Фонда ООН, везут на 17 автомобилях. Планируется, что его раздача среди нуждающихся начнется в конце декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря сильный ливень в провинции Идлиб заставил сирийских беженцев покинуть палаточные лагеря, в которых они проживают.

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