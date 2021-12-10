Москва, 11 декабря, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Продовольствие и предметы первой необходимости будут доставлены в сирийскую провинцию Идлиб с помощью второго внутреннего гуманитарного конвоя ООН, который отправили в Идлибскую зону деэскалации 9 декабря. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Груз, который собирали при участии Всемирной продовольственной программы ООН, Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и Фонда ООН, везут на 17 автомобилях. Планируется, что его раздача среди нуждающихся начнется в конце декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря сильный ливень в провинции Идлиб заставил сирийских беженцев покинуть палаточные лагеря, в которых они проживают.