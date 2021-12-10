Москва, 11 декабря, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в Москве 10 декабря провёл переговоры со специальным секретарём по стратегическим вопросам при президенте Бразилия адмиралом Флавио Аугусто Вианой Рошей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

пресс-служба Минобороны РФ «В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-бразильского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены шаги их развития».

Отмечается, что на переговорах, которые «прошли в дружественной обстановке», стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание «всестороннего взаимодействия по линии оборонных ведомств».

Адмирал Флавио Аугусто Виана Роша прибыл в Россию в составе бразильской делегации, в которую также входят директор по стратегическим проектам секретариата Бруно Сантос Абреу Калигарис и его помощник Жулио Сезар Перротта Машадо.

9 декабря гости посетили Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), где обсудили различные аспекты научного, образовательного и военно-технического сотрудничества. Переговоры в СПбГМТУ проходили при участии представителей АО «Рособоронэкспорт». 10 декабря Флавио Аугусто Виану Рошу принял в Москве ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Фомин 23 ноября провёл переговоры с личным представителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазой Жоли.