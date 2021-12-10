Вашингтон, 11 декабря, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Повестки шести экс-помощникам бывшего президента США Дональда Трампа отправил спецкомитет палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января штурма Капитолия. Об этом сказано в заявлении комитета, 10 декабря опубликованного на его сайте.

(сс) Tyler Merbler Штурм Капитолия

Поясняется, что ряд свидетелей, которые были вызваны комитетом на слушания, работали над организацией митингов 5 и 6 января, а также общались с экс-президентом Трампом непосредственно перед митингом на Эллипсе, лужайке перед фасадом Белого дома. Этот митинг проводился перед нападением на Капитолий. Среди получивших повестку с вызовом на слушания фигурирует глава политического офиса Трампа Брайан Джек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что коллегия из трех судей единогласно отклонила аргументы адвокатов экс-президента США в пользу отказа от предоставления американским законодателям документов, касающихся расследования штурма Капитолия.